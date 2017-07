Guriceel oo noqotey magaaladii labaad ee laga diido lacagta Shilin Soomaaliga

Waxaa maanta oo Salaasa ah xiran inta badan suuqyada ganacsiga ee magaalada Guriceel gobolka Galguduud bartamaha dalka. Sababta ayaa ah in ganacsatadu diideen in ay dadka wax kaga iibsadaan lacagta Shilin Soomaaliga.

Maamulka Ahlu-sunnah ee ka taliya halkaas ayaa digniin culus u direy ganacsatada, waxaana ay bilaabeen in ay qaarkood xiraan sida ay ku soo waramayaan dad ku sugan magaalada Guriceel. ganacsatada ayaa si weyn uga cabanaya in lacagta Soomaaliga ay kala kulmaan khasaaro ba’an kadib markii ay noqotey mid sicirkeedu aad u sabaynaayo, sidoo kale ganacsatada oo wax ka soo iibsada dhulka al-Shabaab ay ka taliyaan ayaa laga mamnuucay lacagta Soomaaliga.

Magaalada Beledweyne ayaa horey ganacsatadu u diideen in ay wax ku iibsadaan lacagta Soomaaliga ee Shilinka oo kunku u weynyahay una yar yahay, kadib markii al-Shabaab ay mamnuuc ka dhigeen in lacagta Shilinka la isticmaalo iyaga oo sabab uga dhigay in ay tahay mid ay samaysteen maamulo kale.

Maciishada ayaa cirka isku shareertey magaalooyinkaas, waxaana Beledweyne sarifka boqolka dollarka Maraykanku ku dhawaddey 4 milyan oo shiling Soomaali ah.

Ma jirto lacag dollar ah oo dalka taala oo wax lagu kala iibsan karo waxaana dadka badankiis isticmaalaan nidaamka EVC ee lacagta Mobile-ka lagu shubto kaas oo lacagta wax lagu kala iibsan karo ay tahay mid xadidan, kakdib markii isagana al-Shabaab ay amar ka soo saareen sanado ka hor, xaddiga lagu shuban karo.

Ganacsatro caan ah ayaa hadda ku jira xabsiga Guriceel.

Lacagaha lagu sameeyo gudaha Soomaaliya oo maamulada qaar sameeyaan ayaa saameynteedi u gudubtey meelo badan.

Horseed Media