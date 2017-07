Isbahaysiga Rajo oo Soo Bandhigay Liiska Soomaalida wax ku oolka ah ee laga faa’ideysan karo -VIDEO

Isbahaysiga Midaynta iyo rajo soo celinta Soomaaliyeed ee Rajo ayaa soo bandhigay Liis oo ay ku qoran yihiin 368 qof oo ay ka dhex muuqdaan siyaasiyiin magac ku leh bulshadda Soomaaliyeed oo jagooyin sar sare ka soo qabtay dowladda federaalka, aqoonyahano, Saraakiil iyo dad kale.

Liiskan oo ay diyaarisey hay’ad lagu magacaabo Fartaag ayaa waxaa ku jira dadka ay Qaranka Soomaaliyeed ka faa’idaysan karo siyaabo badan kuwaas oo leh khibrado kala duwan.

Liiska oo isbahaysigu soo gaarsiiyeen warbaahinta horseedmedia, ayay masuuliyiinta Rajo waxay sheegeen inay wadaan Ololo weyn dalka gudihiisa iyo dibadiisa taas oo looga dan leeyahay raadinta Qaranimadda, iyadda oo Qodobadda ugu muhiimsan ay ka mid yihiin.

1. In la isku xiro qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.

2. In dib loo soo nooleeyo xasuustii Qaranimada dalkeena.

3. In la ururiyo khibrada iyo Aqoonta balaaran ee dadkeenu leeyihiin si loogu diyaar garoobo bad-baadinta Qarankeena.

4. In dib u heshiisiin dhab ah oo dan gaar ah aan laga lahayn la dhex dhigo Ummadeena.

Dr. Cadow Jimcaale oo u hadlay Isbahaysiga Mideynta iyo Rajo soo celinta Soomaaliyeed ee RAJO ayaa u sheegay Warbaahinta in Liiskaan hordhaca ah uu xambaarsan yahay macno fara badan.

“Liiskaan kooban wuxuu tusayaa dhalinyaraddeena awooda, khibarda iyo Waayo-aragnimada faraha badan oo ay Ummadeenu leedahay, waxayna cadeyn u tahay in aysan suura gal markaan noqon doonin in ay sii socoto quursiga lagu hayo shacabkeena oo looga dan leeyahy kaliya in si fudud loo boobo mustaqbalka hantida faraha badan ee dahsoon ee dalkeenu leeyahay.” Ayuu yiri Dr. Cadow Jimcaale.

Dr. Jimcaale wuxuu kaloo raacshay hadalkiisi “Isbahaysiga Mideynta iyo Rajo soo celinta Soomaaliyeed ee RAJO waxa uu dhawaan bilaabi doonaan shirarkii dib u heshiisiinta iyo Badbaadada Qaranka ay horey u balanqaadeen kuwaas oo qof kasta oo Soomaali ah, Wax ku ool ah aan laga xigsan doonin Hadii Alle idmo.”