Raysalwasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatey madax ka socota caalamka -SAWIRO

Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah Xasan Cali Kheyre ayaa Adis Ababa kulamo kula qaatey Madax ka soocota Caalamka.

Xasan Cali Kheyre Raysalwasaaraha dalka ayaa Adis Ababa uga qayb-galay shir madaxeedkii 29aad ee Midowga Afrika, kaas oo maanta lagu soo gebagebeeyey Adis Ababa.

Raysalwasaaraha ayaa kulan la qaatey Madaxweynaha dalka Uganda, Raysalwasaaraha Itoobiya, Madaxweynaha Jabuuti, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sucuudiga Caadil al-Jubeir, Madaxweyne ku xigeenka Jasiiradda Sychelles iyo qaar kale.

Raysalwasaare Kheyre ayaa sheegay in kulanka uu la qaatey Madaxweyne kuxigeenka Sychelles ay ku heshiiyeen sidii maxaabiista Soomaalida ee ku xiran Jasiiradaas Soomaaliya loogu wareejin lahaa, Kehyer ayaa sheegay in dowladda Sychelles ay ku heshiiyeen in labada dal iska kaashadaan ka hor taga kaluumaysiga sharci darada ah iyo burcad badeda

Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in kulanka u dheer uu la qaatey Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sucuudiga ayna ka wada hadleen xiriirka wanaagsan ee labada dal.



Horseed Media