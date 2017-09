Dowaldda Federaalka oo Maraykanka u sheegtey in al-Shabaab Uranium u dhoofinayaan IRAN

Qoraal ka baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Soomaaliya 11 Agoosto 2017 laguna hagaajiyey Safaaradda Maraykanka ayaa Soomaaliya ka digtey khatar ka soo baxaysa al-shabaab oo xiriir dhaw la sameeyey ururka ISIS oo ay qorsheynayaan in macdanta Uranium ee loo adeegsado bacraminta Nukilyeerka ay u dhoofinayaan dalka IRAN oo si ba’an u raadiyana hubka Nukliyeerka. Wasaarada Arrimaha DIbadda ayaa sheegtey in ay Maraykanka ka dalbanayso ciidamo dheeraad ah oo la dagaalama al-Shabaab.

Qoraalka ayaa lagu yiri.

– Bayaankan waa codsi deg-deg ah in ciidamo taageero ah loo soo diro Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya, ciidankaas oo ka socda Dowladda Maraykanka gaar ahaan kuwa dagaalka iyo weliba khubaro kale oo dhanka sirdoonka ah. Si kaduwan xaaladihii hore, waxay arrintaani dalbanaysaa farogelin dibadeed, waxaana xaaladda cusub aan ku qeexi karnaa hal eray oo ah URANIUM.

Al-Shabaab waxay gacanta ku dhigeen Yuuraaniyum baaxad leh bartamaha Soomaaliya ee maamulka Galmudug, kaas oo hodan ku ah macdanta Uranium-ka, taas oo ay u dhoofinayaan dalka IRAN, sida qoraalka lagu sheegay.

This issue can be summed up in a single word: uranium,” the letter said. “Al-Shabaab forces have captured critical surface exposed uranium deposits in the Galmudug region and are strip mining triuranium octoxide for transport to Iran.”