Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo shacabka Garoowe Kala Qaybgalay Salaada Ciida-Sawiro

Madaxweyne Ku-xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Xaaji Cabdullahi Cumar Camey ayaa kala qaybgalay shacabka caasimadda Garoowe oogida salaadda ciiddul adxaha oo lagu tukaday Garoonka ciyaaraha ee Mire Awaare.

Masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, isimo, waxgarad iyo siyaasiyiin ayaa sidoo Salaada iyo tamaashaadka kala qaybgalay dadweynaha. ugu horayna hambalyo ku aadan farxadda munaasibadda ciiddul adxaha uyuu madaxweyne k/xigeenku u diray ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan iyo guuda ahaanba shacabka reer Puntland, waxaana uu sigaara ula qaybsaday dareenka farxadda ciiddull adxaha ciidanka qalabka sida ee dawladda Puntland, isagoona xusay inay suura geliyeen amniga, kala danbaynta iyo xasiloonida Puntland.

Wuxuu sheegay in maanta Puntland uu ka socdo kana hirgalay horumar lixaadle oo aanay jirin meel uu ka hirgay Soomaaliya, taasina ay suura geliyeen isku duubnida shacabka iyo dawladda Puntland.

Camey wuxuu soo hadal qaaday dhibaatada ka taagan lacagta shillin Soomaaliga, taas oo ay in muddo ah taagnayd hawsheedu, waxaana uu sheegay in aanay jirin dad reer Puntland ah oo ka cabanaya lacagta shillin Soomaaliga, isla markaana waxa uu xaqiijiyey in lacagtani tahay mid ay gobolada koonfureed ee Soomaaliya ka joojiyeen argagixisada Al-shacaab, isla mar ahaantaana waxa uu ugu baaqay dawladda Dhexe ee Soomaaliya iyo dawladdaha kale ee xunaha ka ah DFS ay ka gaadhaan arrintani xal lagu badbaadinayo lacagta shillin Soomaaliga laguna yaraynayo lacagta qalaad ee Dollar-ka.

Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ayaa xaqiijiyey in isaga aanay ka iman amar lagu joojinayo lacagta shillin Soomaaliga ah, hase yeeshee ay jirto digreeto Madaxweynaha dawladda Puntland soo saaray, taas oo lagu socodsiinaayo qaadashada lacagtaasi, laguna mamnuucayo lacagta xoosh ka ah amaba duugowdey ee lagu soo daabulayo gawaadhida xamuulka, lagana keenayo gobolada koonfureed ee Soomaaliya, waxaana uu Madaxweyne camey xaqiiyeyn digreetada Madaxweynaha dawladda Puntland soo saaray ay tahay mid saxa oo u dan ah dawladda Puntland iyo shacabkeeda.

Madaxweyne Camey ayaa sidoo kale xusay in dawladdu gacanta ku dhigtay lacag tirro badan oo shillin Soomaali ah taaso oo ku rasaysan gawaadhida xamuulka, laguna hayo saldhigyada Booliska gobolada Puntland, waxaana uu shacabka Puntland u cadeeyey in dhowaan dawladdu ka yeelandoonto qorshe lagu joojinayo lacagtaasi, isla markaana waxa uu shacabka Puntland ugu baaqay inay isticmaalaan lacagtooda kuna xidhnaadaan bangiyada dawladda ee kuyaala magaala madax kasta ee gobol walba leeyahay.

Ugu danbayntii, Madaxweyne Ku-xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa ugu baaqay ganacsatada reer Puntland, shaqaalaha iyo masuuliyiinta sar-sare ee dawladda inay iyagu ugu horeeyaan qaadashada lacagta Shillin Soomaaliga, waxaana uu sidoo kale ugu baaqay Dawladda Fadaraalka Soomaaliya inay soo faragashato wax ka qabashada dhibtaatada ka taagan lacagta ummadda Soomaaliyeed ee Shillin Soomaaliga ee laga keenayo gobolada koonfureed ee Soomaaliya.

