Muranka Diblomaasiyadeed ee Maraykanka iyo Ruushka oo kor u sii kacay

Dowladda Maraykanka ayaa ka jawaabtey go’aankii Ruushku uu 750 Diblomaasi oo Maraykan ah dalkooda uga saareen.

Maraykanka ayaa ku amrey Ruushku in ay xiraan qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada San Farancisco ee gobolka Kalafoorniya, muddo laba maalmood gudahood ah. Sidoo kale Dowladda Maraykanku waxay Ruushka ku amartey in ay xiraan laba xafiis diblomaasiyadeed oo ay ku leeyihiin magaalooyinka Washington iyo New York.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa si weyn uga caroodey go’aanka labaad ee ka soo baxay Maraykanka waxaana uu yiri.

_ Moscow waxay darsaeysaa xaaladda cusub iyo gfo’aanka Maraykanka kadibna waxaan gaareynaa go’aan ku saabsan talaabada aan qaadi lahayn.



