Waxqabadka Xukuumadda Federalka ee Toddobaadkii Hore Oo La Soo Bandhigay

Wasiirka Warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cisman (Yariisow) ayaa soo bandhigay waxqabadka Xukuumadda uu hoggaaminayo Xasan cali khayre ee toddobaadkii aynu soo dhaafnay, waxayna isugu jirtaa shirar kala duwan oo ay qabteen wasaaradaha qaarkood iyo arrimo kale.

Dowladda Oo La Wareegtay Qalab Dhameystiran Oo Lagu Maamuli Doono Hawada Soomaaliya

28/08/2017 ayaa Wasaaradda Gaaddiidka Cirka iyo Dhulka la wareegtay qalab lagu maamulayo Hawada Soomaaliya. Qalabkan ayaa wasaaradda ku wareejisay Hay’adda ECAO. Waa qalab dhamaystiran oo lagu maamulayo hawada Soomaaliya oo haatan laga maamulo Soomaaliya dibadeeda. Dhowaan ayaa waxaa la filayaa in ay dowladda la soo wareegto Maamulka Hawada Soomaaliya. Waxaa la diyaariyey goobtii loogu shaqeyn lahaa qalabkaasi oo maanta la wareegtay wasaaradda. Shaqaalihii ka shaqeynayeyna oo haatan ka shaqeeya Kenya ay waddanka ka howlgeli doonaan.

Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya Oo Ansixiyey Sharciga Istaatiistikada Dalka

25/08/2017 Wasiirka Wasaarada Qorsheynta ayaa golaha wasiirada u soo bandhigay Hindise Sharciyeedka Istaatiistikada oo dood dheer ka dib ay xubnaha golaha wasiirada si wadar-oggol ah ugu codeeyeen una ansixiyeen. Sharcigan ayaa waxaa ka abuurmaya Hay’ada Istaatiistikada Qaranka oo wax weyn ka qaban doonta arrimaha muhiimka u ah diyaarinta Qorsheyaasha horumarinta dalka, iyo arrimo fara badan.

Ra’iisul Wasaaraha oo iclaamiyey Barnaamijka Isla xisaabtanka su’aalana uga jawaabay suxufiyiinta

30/08/2017 – ayaa Kulankan waxay Wariyaasha su’aalo Ku weydiinayeen R/wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golahiisa Wasiirada. R/wasaaraha iyo Golahiisa Wasiirada ayaa meesha Ku soo bandhigay waxii u qobsoomay tan iyo markii la magacaabay, iyadoo kulankan loogu magacdaray Maqal Dadkaaga.

Wasaaradda Boostada Iyo Isgaarsiinta oo ku Shaqo Bilowday Dhismana Wasaaradu Ay Leedahay.

29/08/2017 – Madaxda wasaaradda Boostada & Isgaarsiinta ayaa si buuxda ugu wareegay in ay ku shaqeeyaan xarunta wasaaradda. Waana markii ugu horreysay ay ku shaqeeyaan mas’uuliyiinta Wasaaradda tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe 1991-kii. Laga soo billaabo 2014-kii markii la kala jaray wasaraadihii warfaafinta iyo boostada iyo isgaarsiinta, madaxdii ugu sarreysay ee Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta, sida wasiirka, ku-xigeenka iyo agaasimaha guud waxay xafiisyo ku lahaayeen dhismaha Wasaaradda Warfaafinta ee agagaarka madaxtooyada, halka shaqaalaha intooda kale ay ku hawl-galayeen dhismihii rasmiga ahaa oo ku yaalla degmada Boondheere.

Wasaaradda Maaliyadda Oo Daahfuray Hirgelinta Hannaanka Maareynta Maaliyada

29/08/2017 Wasiirka Maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Dr Cabdiraxman Ducaale ayaa Muqdisho ka furay shir ay ka qayb galayaan Sagaal Wasaaradood iyo Xafiiska Xisaabiyaha guud ee Qaranka. Shirkaan oo ku saabsanaa hagaajinta hanaanka Maaaliyadeed ee Dalka waxaa goob joog ka ahaa Xisaabiyayaasha ka socda Wasaaradaha qaarkood ee XFS. Maalmihii ugu damneeyay Wasaaradda Maaliyaddu waxay waday shirar iyo Tababaro kor loogu qaadayo aqoonta maamulayaasha maaliyadeed ee Hey’addaha Dowladda si wax isdaba marsiin looga fogaaado.

Wasaarada Dastuurka oo soo bandhigtay Waxqabadkii 4tii bilood ee la soo dhaafay

30/08/2017 – Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa Telefishinka Qaranka iyo Radio Muqdisho siiyay wareysi dhinacyo badan taabanayay oo ku saabsanaa waxqabadka Wasaaradda ee afartii bil ee la soo dhaafay, sidoo kale wasiirka ayaa si toos ah loo weydiinayey su’aalo ku saabsan howlaha ay waddo wasaaradda uu wasiirka ka yahay. https://www.youtube.com/watch?v=nH7WHiOCDH0

Dowladda Federaalka oo Qabatay Shirweyne Looga Hadlayey Arrimaha Qaxootiga.

28/08/2017 ayaa Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) furay Shirweynaha qaran ee xal-u-helidda Qaxootiga dalka dib ugu soo laabanaya iyo barakayaasha Soomaaliyeed. Waxaana shirkani soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, gaar ahaan waaxda u qaabilsan Qaxootiga iyo Barakacayaasha qaranka. Kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirro ka tirsan Xukuumadda, masuuliyiin ka socda dawlad-gobolleeyada dalka ka jira iyo Hay’adda qaxootiga u qaabilsan Q/M ee UNHCR. Waxana dhammaadka shirkani ka soo baxay warmurtiyeed la xiriira sida loo wajahayo Qaxootiga iyo Barakacayaasha Soomaaliyeed.

Dowladda oo wada Qorshe dhammaan kharashaadka Dowlada in lagu bixiyo Akaano oo aan lacag danbe gacanta laga isticmaalin

26/08/2017 ayaa Shirkaan oo ay ka qaybgaleen dhamaan agaasimayaasha maaliyadda ee wasaaradaha XFS iyo hoggaanada maaliyadeed ee hey’adaha amiga dalka waxaana looga hadlayay sidii loo hagaajin lahaa hanaanka maaliyadda dalka, isla markaana looga dhigi la haa mid ka madax banaan Musuq maasuq iyo in la joojiyo lacagaha mushaaraad ka ah ee gacanta lagu qaado. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxman Ducaale, ayaa balan qaaday in dhamaan shaqaalaha dowladda ciidamada Nuucyadooda kala duwan dhawaan ay lacagaha mushaarka ku qaadan doonaan Account balse aysan dhici doonin in qof mas’uul ah uu lacag kaash ah boorso ku soo qaado.

Xarunta Maamulka Internet-Ka Hay’adaha Dowladda Oo La Hirgeliyay

26/08/2017 ayaa Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed xariga ka jaray xarunta Maamulka Internet-ka Haya’adaha Dwoladda oo ay hirgelisay Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoloojida, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen Wasiirka Boostada oo ay wehlinayeen mas’uuliyiinta kale ee Wasaaradda iyo Wasiiro ay kamid yihiin Wasiirka waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare iyo Wasiir ku-xigeenka Dastuurka Soomaaliya. Shaqaalaha ayaa waxa laga dhegeystay warbixino, iyagoo xaqiijiyey in internet-ka ay xarunta bixineyso uu yahay internet xawaarahiisu dheereeya ee badda lasoo marsiiyo oo loo yaqaano Fiber Optic.

