Taliska ciidanka Federaalka oo Ka Hadlay Dagaalkii Buulo-Guduud

Taliyaha qaybta 43aad ee Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya Gen Ismaaciil Saxardiid ayaa faahfaahin ka bixiyay Weerarkii kooxda Al-shabaab ayaa saaka waaberigii ku qaadeen Xero ay ciidamada Federaalka iyo jubbaland ku leeyihiin Deegaanka Buulo Guduug ee Duleedka Koonfureed ee magaalada Kismaayo.

Taliyaha oo waraysi siiyay Warbaahinta dowladda federaalka ayaa sheegay in Khasaaro xoogan uu ka soo gaarey kooxdii weerarka soo qaaday ee Shabaab, ayna kaga dhinteen ilaa 20 maleeshiyaad ah kuwo kalena ay kaga dhaawacmeen.

Gen wuxuu sheegay in dhankooda uu jiro khasaare aan sidaasi u badnayn,maadaam ay Ciidamadu ka war hayeen qorshaha maleeshiyaadkaasi ay ku soo weerareen deegaankaasi,lagana hortagay,isagoo been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in Shabaab ay xeradaasi ka kaxeysteen gaadiid dagaal oo ay ciidamadu leeyihiin.

“Abaaro 5:10 daqiiqo ee arroornimadii ayay weerar ku soo qaadeen xeradaasi, dagaal adag ayaa meesha ka dhacay, waxay ku soo weerareen qarax, Ciidamada ayaana gaarigii qarxiyay oo fashiliyay, ma uusan gaarin meeshii ay ugu talagaleen,Khasaare ayaa jira labada dhinac,hadana deegaankaasi waxaa gacanta ku haya ciidamada Xoogga dalka,ilaa 20 maleeshiyo ah ayaa kaga dhintay dagaalkaasi Shabaab, firxadkoodi ayaan daba joognaa”, Ayuu yiri Taliye Saxardiid.

Dhinac kale, Maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 26 askari, islamarkaana ay gubeen gawaari tikniko oo ay lahaayeen ciidamada Federaalka iyo kuwo jubbaland. Degaanka buulo-guduud waxaa haatan ku sugan ciidamadda Dowladda federaalka, ka dib markii halkaasi ay isaga baxeen maleeshiyaadkii Al-shabaab ee soo weeraray.

Horseedmedia 2017