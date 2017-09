Putin oo ka digey musiibo caalami ah oo dunida ku habsata xaaladda gacanka Kuuriyeed

Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka digey musiibo caalami ah haddii aan lagu guuleysan wadahadal iyo dibloomaasiyad lagu dejiyo xaaladda Kuuriyada Waqooyi wado.

– Dhamaan waxa socda waxay caalamka u hoggaamin karaa musiibo ayuu yiri Putin.

Putin ayaa canbaareeyey ficilada Kuuriyada Waqooyi ay waddo ee todobaadkasta ay tijaabineyso hubka Nukliyeerka, waxaana uu ku tilmaamey “xaalad abuur”, Putin sidoo kale waxay macno darro ku tilmaamey cunno qabateynta maalinkasta la sii xoojinaayo ee Maraykanku hormuudka ka yahay.

Warka ka soo baxay Putin ayaa imaanaya maalin kadib markii Danjiraha Maraykanka u fadhida Qaramada Midoobey Nikki Halley ay ku tilmantey Kuuriyada Waqooyi in ay “Dagaal ka baryayaan”, Wasiirka Gaashaandhigga ee Maraykanka James Matts ayaa isna sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ku xadgudubto dhulka Maraykanka ama danaha Maraykanka in ay la kulmi doonto hawlgal Mileteri oo aan waxba lala harin.

Kuuriyada Koonfureed oo xulafo la ah Maraykanka ayaa hadda loo gacan baneeyey in ay isdifaaci karto, waxaana ay tijaabiyeen gantaalada culus ee Balaastikada.

Sida ay sheegayaan khubarada Milterigu Kuuriyada Waqooyi diyaar uma ahan in ay dagaal bilowdo, waxaase la aaminsan yahay in ficilada ay samaynayaan uu keeni karo isku dhac ku bilowda si fudud, marka la eego gantaalkii ay dul mariyeen dalka Japan. waxay doonayaan ay tahay in cunno qabatenyta lagha qaado, loola dhaqmo sida dalalka haysta hubka Nukliyeerka oo ay si khasab ah uga mid noqoto naadiga Nukliyeerka.

Axmed Musse

Horseed Media