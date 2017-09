Shir looga hadlaayo amniga gobolka Mudug oo Gaalkacyo ka dhacay -DHAGAYSO

Garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yusuf Axmed ee magaalada Gaalkacyo waxaa maanta ka furmay shir hordhac ah oo ay ka qayb-galeen Madaxweyne kuxigeenada Galmudug iyo Puntland Camey iyo Carrabey.

Shirkan ayaa looga hadlaayey nabadda Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug iyo dardargelinta heshiisyadii laga gaarey sida loo sugaayo amniga, waxaana uu ahaa mid farsamo oo hordhac u ah shir maalinta berri ah ka furmaya Gaalkacyo.

Madaxweyne kuxgeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Camey oo saxaafadda la hadley shirka kadib ayaa sheegay in maalinta berri ah ee Arbacada uu furmaayo shir guud oo ay ka soo qaybgalayaan dhamaan waxgaradka gobolka. Camey wuxuu sheegay in wixii ay ka wada hadleen iyaga iyo Galmudug ay isku waafaqeen. Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi Carabey ayaa dhankiisa sheegay in nabaddu aya dhamaan dadka dan ugu jirto, waxaana uu niyad wanaag ka muujiyey kulanka berri ka furmaayo Gaalkacyo.

Dilalka iyo dagaalada gobolka Mudug gaar ahaan deegaano hoostaga Gaalkacyo ayaan weli istaagin, waxaana saraakiisha hoggaamisa ciidamada labada dhinac ay is dhaafsadeen hadalo xanaf leh, oo ay isugu hanjabeen. Labada maamul ayaa dagaallo culus ku dhexmareen duleedka Gaalkacyo 2015 iyo 2016.

Labada maamul ayaa sameeyey ciidamo gaaraya 100 askeri oo ka kala socda labada dhinac kuwaas oo la isku dhafey, si wada jir ahna amniga uga shaqeynaya, qorshahan waxaa taageeray xafiiska qaramada midoobey ee Soomaaliya.

Qaar kamid ah waxgaradka gobolka Mudug gaar ahaan Gaaalkacyo ayaa u arkey heshiiska ay wada galeen Galmudug iyo Puntland mid aan salka laga soo bilaabin ee uu ahaa Siyaasiyiin miis dushiis warqado ku kala saxiixdey ee loo baahan yahay in nabadda unkideeda salka laga soo bilaabo, lagana qaybgeliyop dadka ay ka go’do waana sababta keentey in shirkan weyn la isugu yimaado maalinta rabacada ah ee ku beegan 6 Siteembar.

Horseed Media