Sweden oo magangelyo u diidey haweeney 106 sano jir ah

Haweeney 106 sano jir ah oo u dhalatey dalka Afqaanistaan, dhibaato xoogleh u soo amrtey in ay soo gaarto qaarada Yurub sanadkii 2015 ayaa loo diidey sharciga deganaanshaha, waxaana lagu wadaa in laga tarxiilo dalka Sweden.

Haweeneydan oo lagu magacaabo Bibihal Uzbeki ayaa waxaa dhabarka ku soo qaadey wiil ay ayeeyo u tahay, waxaana uu kala soo gudbey buuro iyo dhul saxare ah.

Imaanshaha haweeneydan ee dalka Sweden sanadkii 2015 ayaa qabsadey warbaahinta waxaana loo arkay xaalad bini’daanimo in ay u baahan tahay.

Hay’adda socdaalka ee dalka Sweden ayaa sheegtey in dacwadda haweeneydan aysan ahayn mid ay ku heli karto magangelyo. Dadka ka soo horjeeda arrimaha soo-galootiga ayaa sheegaya in haweeney 100 sano dhaaftey waxa dhabarka loogu soo qaatey ay ahayd in ehelkoodu sharci ku helaan.

Bibihal Uzbeki ayaa muddo ku nooleyd dalka Iran ka hor inta aysan soo gelin safarka dheer sanadki 2015m waxaana ay hadda sugeysaa in dib looguc eliyo Afqaanistan iyada oo 106 sano jir ah.

Horseed Media