Mahad Salaad iyo Cabdikariim Guuleed oo ka jawaabey heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliya ee ONLF la xiriira

Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir degdeg ah isugu yimid kaas oo ay ka so saareen go’aamo la xiriira sarkaalkii ka tirsanaa ONLF ee Soomaaliya u gacan gelisey Itoobiya todobaadkii hore.

Xukuumadda Federaalku waxay sheegtey in Sarkaalka ka tirsanaa ONLF (Cabdikariin Qalabi-dhagax) uu ka tirsanaa ururka ONLF kaas oo Soomaaliya iyo Itoobiya ku heshiiyeen in ay iska kaalmeystaan la dagaalankiisa, waxaana meel lala dhigay Al-Shabaab.

Heshiiska Xukuumadda tixraacdey ayaa ahaa sanadihii 2015 iyo weliba 2016, waxaana kala saxiixay, Wasiiru dowalihii Madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad, Wasiirkii Boostada iyo Isgaarsiinta Maxamed Jaamac Mursal, iyo weliba Madaxweynihii Galmudug ee xiligaas.

Mahad Salaad iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed oo la hadley Idaacadda VOA ayaa sheegay in heshiisku la xiriirey Beelo dega Galguduud iyo Mudug (Habar gidir) iyo ciidamada Liyuu Boolis dagaal dhex marey, waxay meesha ka saareen in heshiisku la xiriiray in meel looga soo wada jeesto ONLF.

Warbaahinta Goobjoog oo heshey nuqulka heshiiska 2016 iyo 2015 waxaa ku cad qodobada Xukuumadda Kheyre oo soo daliishatey.

in la iska kaalmeysto la dagaalanka ururada Argagixisada ah sida Al-Shabaab UBO oo ay u yaqaanaan ONLF iwm, waxaana uu ku cad yahay heshiiska Bishii Maajo 2016, ee uu saxiixay Guuleed Madaxweynihii hore ee Galmudug iyo Wasiirkii Isgaarsiinta Soomaaliya.

Heshiiska Mahad Salaad u saxiixey Dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2015 ayaa qodobadiisa waxaa kamid ah:

“In cadowga labada dhinac sida al-Shabaab (Al-Qushaah), UBBO (ONLF) iyo adeegayaasha waddamada shisheeye ee cadowga ku ah deganaanshaha iyo nabaddgelyada labada dhinac in ay yihiin cadow ay si wada jir ah ula dagaalamayaan labada dhinac ee heshiiska galay”

Heshiiskan waxaa saxiixay Mahad Salaad , waxaana la is weydiinayaa sababta uu u hilmaamey heshiiskan, mise UBBO ayuu u malaynaayey urur kale.

Golaha Xukuumadda Federaalka soomaaliya ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samaynayaan heshiisyadan isla amrkaana waxa ka khaldan ay dib u saxayaan.

Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doorashada ku galay ol-ole Itoobiye diid ah, waxaana lagu tilmaamey in uu yahay Nationalist, ama Waddani, Madaxweynihii isaga ka horeeyey waxa uu ahaa nin si weyn u taageersan siyaasadda Itoobiya, waaana sababta keentey in ay ka door bidaan musharixiintii kale doorashadii Feneraayo 2017, waxaa haddaba la is weydiinayaa sida Dowaldda Faraamjo u xurmeysey heshiis heer wasiir ah.

