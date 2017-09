Diyaaradaha Israil oo duqeeyey xarun ku taala dalka Siiriya

Warbixino ay qoreen saxaafadda Israel iyo qaar kamid ah warbaahinta carabta ayaa sheegaya in habeenkii xalay diyaaradaha Israel ay duqeeyeen xarun cilmi baaris oo ku dhaw magaalada Xamaa ee galbeedka Siiriya.

Warbaahinta Israel ayaa sheegtey in dayaaradahoodu bartilmaameed ka dhigteen xarun hoostagta Bashar Assad oo ka shaqeysa hubka Kiimakiada ah (chemical weapons programme).

Sida uu qorey wargeyska The Guardian duqeyntu waxay dhacdey habeenkii xarunta la duqeeyey ayaa ah Xarunta Cilmibaarista Culuumta Sayniska (Syrian Scientific Studies and Research Centre) oo reer galbeedku u yaqaanaan goob lagu hormariyo hubka Kiimikada ah.

Xukuumadda Israel ayaa diidey in ay ka jawaabto su’aalo laga weydiiyey weerarka diyaaradahoodu qaadeen habeenkii xalay.

Dalka Lubnaan ayaa sheegay in diyaaradaha Israel ay kux adgudbeen habeenkii xalay hawadooda, dhanka ay Xamaa ka duqeeyeena ay ka soo galeen dhanka Lubnaan.

Qaar kamid ah Mucaaradka Siiriya ayaa sheegaya in diyaaradaha weerarkan fuliyey ay ahaayeen ilaa afar diyaaradood, waxaana weerarka ku geeriyoodey ilaa hadda laba qof.

Dowladda Ruushka oo taageerta Bashar al-Asad ayaa meelo badan oo dalkaas ka mid ah ku xirey gantaalada ridada dheer ee lidka diyaaradaha iyo weliba raadaaro casri ah, waxaana taasi keentey in diyaaradaha Israel aysan ku deg-degin in ay duqeyn ka geystaan gudaha Siiriya, waxaana hadda muuquata in ay dib u bilaabeen duqeymaha goobahaa ay bartilmaameedka ka dhigtaan.



Horseed Media