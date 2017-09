Dhulgiriir ka dhacay Mexico iyo Tsunami laga digey

Dhulgariir aad u xooggan ayaa ka dhacay Xeebaha Koonfureed ee dalka Meksiko. Machadka Joolajiyada ee Maraykanka USGS ayaa sheegaya in cabbirka badgariirku uu le eg yahay 8.1mr, waxaana si weyn u ruxmey guryaha ku yaala Koonfurta iyo bartamaha Meksiko.

Ilaa hadda inta la og yahay waxaa ku geeriyoodey shan qof, waxaana kor u kacay jooga badda waxaana laga digayaa in baddu ku soo fatahdo berriga oo ay dhacdo Tsunimi.

Barasaabka gobolka Chiapas ee dalka Meksiko, Manuel Velasco ayaa ka digay in loo dhawaado xeebaha iyo weliba Badda deggan (Pacific Ocean), waxaana uu ku taliyey in dadka ku dhaw dhulka Tsunamida looga shakisan yahay in ay dhacdo laga soo daad gureeyo.

Waa dhul gariirkii ugu xooganaa ee la diiwaan geliyey dalka Meksiko tan iyo sanadkii 1985.

Horseed Media