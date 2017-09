Ganacsato Soomaaliyeed ee Dubai oo markale sheegay in ay dhibaatooyin kala kulmaan kooxo isku xiran

Wadanka Isku tagga Imaaraadka Carabta (UAE) waa dal ay ku nool yihiin Ajaaniib aad u farabadan oo kala af iyo kala diin ah, kuwaasi oo ka kala yimid ilaa 200 oo dowladood, taas oo ay suurta galisay caddaalad kuwada noolaanshaha iyo xukun wanaaga dowladda Emiradka.

Haddaba arintaas ka duwan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee degan magaalada Dubai hasatay sanadihii ugu danbeeyey iyo kuwo ay ku soo xadgudbeen shaqsiyaad ay sheegeen inay ku qaraabanayaan shaarka dowladda Imaaraadka Carabta oo shir Jaraa’iid ku qabtay Magaalada Boosaaso ee gobalka Barri ayaa waxaa ay sheegeen in Arintaa taas ka duwan ay kala kulmeen rag amniyaadka Dubai ka tirsan ganactada Soomaaliyeed la iska xidho, la musaafuriyo loo caga-jugleeyo iyada oo ay ka faa’iidaysanayaan awood darida dowladda Soomaaliya iyo ducfiga safaaradfa soomalida ee Imaaraadka.

Shirka jaraa’iid inta uusan bilaaban ka hor waxaa shiray ganacsato gaaraya ilaa iyo Konton qof oo ganacsadayaal ah, kuwaasi oo ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyin ay sheegeen in ay ku hayaan dad gashan shaarka ciidanka Amniyaadka Dubai iyo rag kale.

Shirka ka dib waxaa ay Boosaaso ku qabteen shir saxaafadeed oo ay ka qayb galeen warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda.

“waxay kooxdaasi ula dhaqantaa ganacsata somaliyeed sidii xoolo xero kujira oo marba kan la doono la is kala soo baxayo Waxaana intaas noo sii dheer, waxay nimankaa amniyaadka sheeganayaa iska kaaya hortaageen sidii aanu maxkamadaha iyo cadaaladda wadanka u arki lahayn, si aanu dhibka na haysta ula socod siino” ” ayay ku sheegeen shirka jaraa’iid ee ay ku qabteen magaaladaBoosaaso qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee lagu soo dhibaateeyay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta.

Dhibaatada iyo dulmiga lagu hayo Soomaalida Dubai waxaa ay sheegeen in ay ka dambeeyaan koox isku xidhan oo ka kooban Amniyaadka Dubai iyo Amniyad Jubba land ah iyo ganacsade reer Djibouti ah. Kooxdaas oo maslaxada hooda gaarka ah ku fushanaya mas’uuliyaddii lagu aaminay.

Beryahan dambe ganacsatada Soomaaliyeed waxaa lasoo gudboonaaday baqdin, Cabsi iyo welwel joogta ah oo ay ku hayaan kooxahaas is kaashanaya ee Amniyadka sheeganaya gaar ahaan Amniyaadka Dubai gaar ahaan qaybtooda qaabilsan soomalida.

Mamulka Jubba Land

Kooxdaasi waxaa lasheegay in ay waraaqo been abuur ah oo ganacsatada Soomaaliyeed (GS) ee degan Dubai lagu dhibaataynayo in ay ka helaan dad shaqsiyaad ah oo ka tirsanmaa mulka jubbaland, gaarahaan nin lasheegay in uu kashaqeeyo amniga kismayo oo lagu magacaabo khaalid.Ninkaas oo marar badan Dubai yimin lana ku lamay kooxda Obaid Abu Ali.

Sida lasheegay khaalid waa ninka amniyaddka Kismayo haysta waana ninka soo sharciyeeyena waraaqaha been abuurka ah ee somalida lagaga masaafuriyo wadanka Emirates ka.

Abshir Muumin oo ka mid ah ganacsatada warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ee Dubai lagu hayo Tahdiid, caga-juglayn Musaafuris Sharci darro ah iyo in Shuruucdooda lagala noqdo.

Waxaa uu sheegay in ganacsatadu aanu haysan cadaaladda ay xaqa u lahaayeen ayadoo ay ka hor istaageen rag shabakad ah oo isku xiran oo ka kooban Soomaali iyo Carab.

Mursal Salaad, oo isaguna ka mid ahaa ganacsatada warbaahinta la hadashay ayaa sheegay in in ka badan 10 qof oo ka mid ah ganacsato ka soo jeedda deegaanada Puntland si sharci darro ah looga soo musaafuriyay dalka Imaaraadka ayadoo waliba aan la siin waqti ay hantidooda iyo qoysaskooda meel kaga soo ogaadaan.

Waxaa uu tibaaxay in ganacsato badan oo Soomaaliyeed ay ku dulman yihiin dalkaasi, isaga oo intaasi ku daray in ganacsatada la dhibaataynayo ay ka mid yihiin ganacsato dalka Imaaraadka ku leh hanti Muguurta ah, Shirkado iyo ganacsi kale.

Waxaa uu xusay in dhibaatada aan look ala eegan ganacsatada ayna saamaysaysay ganacsato dalkaasi ku sugnaa sanado badan sida 20 sano, 30 sano ilaa iyo 40 sano.

Maxamed Faarax Bayr,warbaahinta u akhriyay qodobo ay soo saareen ganacsatada.

1: waxaa ay baaq u direen dhammaan Hay’adaha ay qusayso arimahan inay wax ka qabtaan dhibaatada iyo xad gudubyada ka dhanka ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka dhacaya Imaaraadka, gaar ahaan magaalada Dubai.

2: in la sii daayo dhammaan gacsatada haatan sida sharci darada ah ugu xiran dalka Imaaraadka.

3: in ganacsatada Shuruucdooda laga qaaday sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo ciliyo iyo in la joojiyo dhibaatada lagu hayo ganacsatada.

Ganacsatada ayaa soo bandhigay raga ka dambeeya dhibaataynta ganacsatada

1:Cubayd abu Cali, UAE, tel:0502488985— waa ninka madaxda ka ah Shabaddan, wuxuuna haystaa amniga Dubai gaar ahaan qaybta soomalida.

Abu Cali, waa ninka awooda buuxda u haysta in uu ganacsada Soomalida siduu doono ka yeelo, iyada oo aan wax maxamadka ah ama cadaalad ah la soo taagin.soomalidu waxay u yaqaaniin (all in one) maxaa yeelay isagaa police kii ah oo isagaa maxkamadii ah oo isagaa wadanka kaadhoofinaya.

2-Maxamed Catiiq —- Abu Cabdullahi, waa amniyaadka Dubai,waa ninka ganacsatada waraysta ee wuxuu doonana ku qorta computerka dabadeedna ganacsatada my khasba in ay wuxuu qoray saxeexaan khalad iyo saxba Atwater. Tel:0504406239

3-Axmed, waxaa uu u dhashay Imaaraadka, wuxuu ka shaqeeyaa amniyaadkaTel:0503583962.

Ninkaas wuxu caadaystay tacdiibka ganacsatada Soomaalida wuxuu ku waraysta istaga 3 ilaa 4 saacadood oo xiriir ah halka isaguna kursi raaxo badan isku ruxayo.

4-Bashiir Khaliif Muuse (Bashir Mageffe) waxaa uu u dhashay dalka Djibouti.tel:00971506539281

Bashiir waa ninka ayaa la sheegay in uu yahay Sameeya waraaqaha been abuurka ah ee dhuxusha Soomaaliya sida sharci darrada iyo qarsoodiga ah looga soo dhoofiyo.

Bashir waa isku xidhaha kooxda mageffeyasha ah wuxuu saaxiibdhow layahay Obaid Abu Ali/ Amniyadka Dubai iyo Khaalid/ Amniyaadka kismayu labaduba waxay haystaan awood dowladood oo ay ganacsatada soomaliyeed ku dulmiyaan maslaxadooda shaqsiyadeed ugaga faaiidaystaan.

Ahmed Barre yuu uxidhan yahay? Ahmed Barre waa nin kamid ah ganacsata Soomaalida ah ee aadka looga yaqaano Dubai iyo dalka Soomaliya, oo dhan, waa ganacsade wadanka inbadan joogay wuxuuna ku leeyahay magaaladda Dubai shirkado badan iyo guryo badan.

Axmed, waxa haysata kooxdaa dadka ganacsatada ah dhibaatada ku haysa, waxaana lagu haystaa si xaqdaro iyo dulim ah, wuxuuna ku xidhanyahay xabsiga Ceweer ee Ku yaala Dubai.

Ahmed barre waxaa looga yeeddhay xafiiska Muraaqabad–(station police) taariikhdu markey ahayd 09/05/2017, ka dib markii uu soo jaajusay Bashiir .

Axmed Barre waxaa lagu sameeyey baaritaanka (harsh interrogation-ka loo yaqaano ka dibna xabsiga loo taxaabay loonadiiday damiin iyo mudo uu hantidiisa kala daadsan ku soo uruursado.

Codsi

Waxaa dowladda Imaaraaadka iyo umaradeedda khayrka iyo sharafta baddana laga codsanayaa in ay Axmed Barre u ogolaadaan in uu maxkamadda cadaalad ah helo. Dowladda Soomaaliya waxaa laga codsanayaa inay baadhitaan ku samayso sababta iyo cida kadanbaysa xadhiga dhibane Ahmed Barre iyo sidii uu Dhibanahu u helilahaa maxkamad cadaalad ah. Dowlada somalia waxaanu ka codsanaynaa in ay baadhitaan dhab ah ku samaysaa shaqsiyaad ka kor ku xusan ee caadaystay gaboodfalkagacansat ada somaliyeed ee dalka emirateka lagu lakaco.

Ugu danbayntii dowlada somaliya waxaanu ka codsanayaa in ay dowllada Emirates ka codsato file danbiyeedka dhibane Ahmed Barre.si ay u ogaato ama u hesho xaqiiqadda waraaqaha been abuurka ah ee ganacsata somaliyeed lagu masaafuriyo.

War- saxaafadeedkan waxaa soo saaray ganacsatada somaliyeed ee magaalada Bosaso.

Faafin Horseed Media 2017