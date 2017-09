Baarlamaanka Hirshabelle oo maanta dhegaysanaya khudbadaha Musharixiinta Madaxweynaha

Musharixiinta Madaxweynaha maamulka Hirshabelle ee fadhigiisu yahay Jowhar ayaa maanta oo arbaca ah Xildhibaanada kala dooranaya u soo gudbinaya barnaamijkooda siyaasadeed.

Amniga ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaa xiran qaar kamid ah wadooyinka ku dhaw xarunta shirku ka dhacayo, waxaana magaalada ku sugan wufuud badan oo u kala ololeyneysa musharixiinta.

Sideed musharax ayaa u taagan in ay taramaan, kuwaas oo kala ah: Cabdikarim Cali Nuur, Cabdinasir Shirwac Maxamed, Daahir Cabdulle, Maxamed Cabdi Waare, Cabdi Faarax Laqanyo, Maxamed Caruush, Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Yusuf Hagar Daba-geed. Waxaa dhici karta in qaar kamid ah Musharixiintu ay isla maanta ka tanaasulaan tartanka. Majiro musharax si weyn loo saadaalin karo in uu ku guuleysanaayo mdoorashada.

Xildhibaanada ayaa maanta dhegaysanaya afar musharax khudbadoohooda, maalinta berri ah ayaa la dhegaysan doonaa afarta hartey. Maalinta Sabtida waxaa dhacaysa doorashada Madaxweynaha Hirshabelle. Waxaa lagu wadaa in maalinta doorashada ay ka qayb-galaan wefdi ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya.

Bishii hore ayaa Baarlamaanka Hirshabelle xilkii ka xayuubiyey Madaxweynihii hore ee maamulkaas oo xilka hayey muddo sanad ah Cali Cabdullaahi Cosoble, waxa uu ka horyimid xilka qaadistas, haddana waxa uu isu caleema saarey Madaxweyne DOwlad goboleedka Hiiraan iyo Shabeelada Sare, waxaana uu saldhig ka dhigtey magaalada uu ka soo jeedo ee Beledweyne.

Maamulka Hirshabelle ayaa dhismihiisi dhib badan loo marey waxaana muddo dheer diidanaa bulshada degta gobolka Hiiraan oo uu hogaaminaayo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, maamulku ma sameyn wax horumar ah, mana lahan dhamaan haykalkii maamul goboleed.

