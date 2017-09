Bandhig Carweedka Buugaagta Oo Muqdisho Ka Furmay-Sawiro

Magaaladda Muqdisho waxaa ka furmay Bandhig Carweedka Buugaagta oo sanadkii saddexaad la qabanayo, waxaana ka qaybgalaya qoraayaal Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba leh oo dibada iyo dalka gudihiisa ka kala yimid, waxaana lagu soo bandhigay buugaag lagu qoray luuqadaha Soomaaliga, Carabiga iyo Ingiirksa

Bandhigan waxaa ka qeyb galay Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Eng Yariisow iyo Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating iyo Masuuliyiin kale.

Inta uu socdo bandhiga Buugaagtu ayaa Dadweynaha ka qeyb galaya waxay fursad u helayaan in ay cilmi ka kororsadaan qoroyaasha iyo aqoonyahanada oo khubado ay ku soo bandhigayaan buugaagtooda ka jeedin doona bandhiga, waxaa kaloo la filayaa in dadweynuhu ay iibsadaan buugaagta goobta lagu soo bandhigay oo ay ku qoran yihiin mowduucyo kala duwan oo si gaar ah xooga u saaraya arimaha bulshada iyo ahmiyadda afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed.

Agaasimaha New Horizon Maxamed Diini oo urukiisu uu soo qaban qaabiyey Bandhig Carweedkan ayaa sheegay in sanadkaan oo wax badan kaga badalanyahay bandhigyadii horey ay u soo sameeyeen.Bandhigayada noocaan ah oo kale ah ayaa door wanaagsan ka qaadan kara in dadku ay ku baraarugaan ahmiyadda wax qorista.

