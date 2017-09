Qarax ka dhacay tareen nooca dhulka hoostiisa mara magaalada London

Qarax ayaa ka dhacay tareen nooca dhulka hoostiisa mara ee loo yaqaan Underground Metro. Qaraxa ayaa la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen qaar kamid ah dadkii Tareenka saarnaa.

Qaraxa ayaa dhacay markii tareenku maraayey xarunta Parsons Green ee degmada Fulham Galbeedka London.

Qaraxu ma geysan burbur xooggan, waxaana la aaminsan yahay in uu ka dhashey boorso.

Waxaa goobta qaraxu ka dhacay gaarey, gawaarida gargaarka deg-degga ah, kuwa la dagaalama dabka iyo booliska ka hortaga argagixisada.

Booliska ayaa wada baaritaan, waxaana ay sheegayaan in ay falkaan u arkayaan mid argagixiso.

