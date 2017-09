Theresa May oo dhibsatey hadalkii Donald Trump ee weerarkii London

Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sidii caadada u ahayd Tweet uga faalloodey qaraxii ka dhacay tareenka ee gudaha magaalada London, waxaana uu ku tilmaamey in uu ka danbeeyey mid argagixiso ah oo nolosha ka dhacay, Trump ayaa ka hordhacay baaritaanka oo kuma ekaan keliya in uu canbaareeyo ee waxa uu sii sheegay sida Boolisku u garanayaan qofkaas.

Raysalwasaaraha Britain Theresa May ayaa ka guuxdey hadalkaas oo dhisatey mar ay saxaafadda la hadleysey, waxaana ay Trump kuc anaanatey in uu faraha la galo baaritaan socda.

– Anigu u malayn maayo in ay waxtar leedahay mala awaal la sameeyo iyada oo baaritaan socdo, ayey tiri Theresa May.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017