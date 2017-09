Ciidamada xasilinta Muqdisho iyo kuwo kale oo dagaalamay

Ciidamada loo xilsaarey xasilinta iyo nabadda Muqdisho iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Milteriga ayaa dagaal ku dhex marey meel ku dhaw Kuliyadii hore ee ciidanka ee la dhihi jirey Jaalle Siyaad. Wararku waxay sheegayaan in ciidanka xasilintu ay hawlgal ka fuliyeen meel ku dhaw Kuliyaddii hore ee tababarada ciidanka, waxaana halkaas ku sugnaa koox la sheegatey in ay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka oo uu hoggaamiyo sarkaal isku magacaabey Cabdullaahi Faarax Siyaad. Ma cadda waxa ciidanka uu watey sarkaalka sheegtey in uu ka tirsan yahay xooggga dalka ay halkaas ka qabanayeen, iyada oo horey magaalada looga saarey ciidamadii Milteriga.

Sarkaalka ay ciidamada xasilintu weerareen ayaa la hadley warbaahinta maxaliga waxaana uu sheegay in Haanta dheer ee ku dhaw kuliyadii hore ee tababarada ciidanku ay u ahayd saldhig isaga iyo koox uu hoggaamiyo oo ka tirsan Guutada 12 Abril.

Khasaaraha ka dheshey hawlgalkan ayaa la sheegayaa in uu gaarsiisan yahay laba qof oo dhimasho ah iyo tiro kale oo dhaawac ah, oo ku kooban ciidanka dirirtu dhex martey.

Ciidamada xasilinta ayaa dagaallo kala kulma kuwo kale oo hubeysan oo sheegta in ay ka tirsan yihiin ciidanka dowladda kuwaas oo markii hore Isbaarooyin ku dhex lahaa magaalada Muqdisho.

