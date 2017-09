Dekadda magaalada Bosaso oo laga hir geliyey xafiiska taya dhowrka badeecadaha-Sawiro

Dekedda magaalada Bosaso ayaa si toos ah looga daah-furay xafiiska taya dhowrka Badeecada soo gala dalka iyo kuwa ka dhoofaba .

Daah-furka xafiiskan oo lagu qabtay xarunta wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ayaa waxaa daah-furay wasiirka dekedaha iyo gaadsiidka badda Puntland Siciid Maxamed Raage

Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha waaxda taya dhowrka Puntland ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Mudane Salaad Sadan Maxamed waxaana uu sheegay ganacsatada wax la soo degaysa iyo kuwa dhoofinaya ay iska ilaaliyaan in ay dalka keenaan alaab dhacday ayna ka dhoofiyaan.

Wasiir kuxigeenka wasaarada ganacsiga iyo warshadaha Puntland oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay tahay wax lagu farxo in mudo 19 sano kadib in Puntland ay qalab casri ah oo lagu baaro tayada badeecadaha dhacay ee dalka soogala keento .

Geba-gabadii wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa sheeegay in kuwaalati kantaroolka ama taya dhawrka badeecadaha ay yihiin qayb ka mid ah caafimaadka dadka in la ilaayo faa’ iidooyinka badan ay ku jiraan.

Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamad Cali Gaas ayaa 2- 8- 2017 ku daah-furay magaalada Bosaso xarunta taya dhawrka badeecadaha soo gala dalka iyo kuwa ka baxa ,waxaana ku midaysan wasaaradaha kala ah ganacsiga, kalluumaysiga, beeraha ,howlaha guud, xanaanada xoolaha iyo caafimaad.

Madaxweyne kuxigeenka Puntland Injineer Camey ayaa dhaawn sidoo kale Garoowe kaga dhaaqay in laga bilaabo 15- sagaalaad ee sanadkan si toos ah uu xafiiskan uga howl gali doono dekeda Bosaso.

