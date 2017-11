Banaanbaxyo Looga Soo Horjeedo Doorashada Somaliland oo Ka Dhacay Sanaag-Sawiro

Iyadoo maanta dadweynaha Somaliland ay u dareereen codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa magaalooyinka ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag waxaa ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeedo doorashada lagu tageerayo dawladda Puntland oo warti ka socdaa uu gaaray Magaalooyinka Xigalool, Buraan iyo dhahar

Banaanbaxa ka dhacay degmada Xingalool ee gobolka Hayland waxaa shacabka kala qayb galay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland Sucaad Saalax Xaaji Nuur iyo Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyada dawladda Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo Guddoomiyaha gobolka Hayland iyo taliyayaasha booliiska ee goboladda Sanaag iyo Hayland.

Dadka banaanbaxayay oo lulayay calamada Dowladda Fedaraalka Soomaaliyeed iyo calanka dawladda Puntland ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen ereyo shucuuri ku dheehan tahay kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan waxa ay ugu yeereen doorasho khasabka ah ee maamulka Soomaaliland, isla markaana waxa ay muujiyeen taageeradooda ku adaan dawladda Puntland, waxana ay ku wareejiyeen masuuliyiinta dawladda Puntland ee kala qayb gashay banaanbaxani kaararka codaynta doorashada maamulka Soomaaliland oo hore loo siiyay.

Sidoo kale magaalooyinka Hadaaftimoiyo Ceelbu ee gobolka sanaag ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo ballaadhan oo looga soo horjeedo metelaadda doorasho ee ka dhacaysa maamulka Soomaaliland, waxaana ka qaybgalay kumanaan kun oo qof kuwaas oo aaminsan qadiyaddooda Soomaalinimo iyo tan Puntland-nimo kana soo horjeeda faragelinta qaawan ee maamulkaasi Soomaaliland.

Sidoo kale Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland Sucaad Saalax Xaaji Nuur ayaa waxay sheegtay in shacabka magaalada Xigalool ay muujiyeen dareenkooda iyo sida aysan raali uga ahayn doorashada maamulka Soomaaliland oo ay ku tilmaamtay mid khasab ah, oo aysan dadku raali ka ahayn

“Waxaan idiinku hambalyaynayaa sida aad u diideen sanaadiiqdii la idiin keenay oo la doonaayey inaad khasab ku codaysaan, dad aan idiin tirsanayn oo degaankiina u yaqaan magac cuyaal ayaad maanta u muujiseen dareenkiina iyo qadiyaddiina waddaninimo,” ayay tiri Wasiir Sucaad.

Agaasimaha Xafiiska Warfaafinta,Wacyi-galinta, Hiddaha iyo Dhaqanka ee Madaxtooyada dawladda Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl ayaa goobta banaanbaxa ku soo bandhigay kaararkii codaynta ee doorashada Somaliland, kuwaas oo ay ku wareejiyeen Shacabka Magaaladaasi, waxaana uu fariin u diray Guddoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi, isagoona sheegay in shacabka reer Sanaag iyo Hayland yihiin dad leh qadiyad, tariikh soo jireen ah, mid geesinimo oo ay iskaga dhiciyaan cadawgooda sida ay horeba taariikhdu u qortay, Isla markaana waxa u nasiib daro ku tilmaamay in Muuse Biixi sheegto waanu hayn oo ah inuu yahay nin talin jiriy, waxaana uu u cadeeyey muumulka Soomaaliland in ay shacabka labadaasi gobol hore iyo haatanba ka tashteen doorashadooda beenta ah ee lagu majara habaabinayo beesha caalamka iyo shacabka rayid ka ah ee maamulkaasi.

Dhinaca kale, Wararka ay horseedmedia helayso ayaa sheegayaa in codaynta doorashada madaxtinimada Puntland aysan ka dhicin degmooyinka Badhan, Dhahar, Buraan iyo magaalooyin kale. magaalooyinka xingalool iyo hadaaftimo oo la keenay sanaadiikhda codbixinta ayaa la soo sheegay in dad tiro yar ay codeeyeen, balse markii dambe la joojiyay mudaharaadyo ka dhacayo awgeed.

Horseed Media 2017