Wasiir Maryan Qaasim oo xilkii iska casishay

Maryan Qaasim wasiirkii gar-gaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iska casishay xilka,waxa ayna noqotay wasiiradii labaad oo iska casishay xilka.

Muddooyinkii u dambeeyay ayaa la sheegayaa in ay jireen isku dhac u dhaxeeyay wasiiradda iyo raysal wasaare Kheyre oo ku saabsanaa howlaha wasaaradda.

Drs. Maryan Qaasim ayaa sheegtay in ay isku casishay duruufo shaqo iyo is bar bar yaac, isla markaana ku adkaatay in ay sii wado shaqada wasaaradda xili ay la hadashay warbaahinta gudaha.

Horseed Media 2017