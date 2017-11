Ehelada gabar kufsi loogu geystay Bosaso oo baaq u diray Puntland-Dhegayso

Magaalada Bosaso ayaa lagu qabtay kulan ballaaran, kaasi oo looga hadlayey dacaddi iyo kufsi dhawaan loo geystay gabar Soomaaliyeed.

Kulanka ayaa waxaa ka soo qeyb galay bulshada qeybaheeda kale duwan ee gabadha beesheeda

Kulanka waxaa looga hadlay seddex qodob oo kala ah

Mahad celin loo diray maamulka Jubbaland maadaama ay gacanta ku soo dhigeen eedeysanaha.

Puntland oo laga codsay in eedeysanaha sharciga horkeento

Cambaareen falkii xumaa ee ka dhacay magaalada Bosaso.

Sheekh Cabdi Xayi oo ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa sheegay dacaddiga loo geystay gabadha Soomalaiyeed ay tahay mid aan awid ka dhacin dhulka Soomaaliyeed

Sheekh Cali Sheekh Axmad oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in Faai’so qaliin lagu sameeyey seddex jeer isla markaana xaaladeeda caafimaad ay tahay mid halis ah.

Ugaas Muxidiin Axmad Cimsaan ayaa shegay in fal laga xumaado ay tahay in gabar 15 sano jir la kufsado isla markana xubinteeda taranka xabad lagala dhaco, waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in shaqsiga geystay falkaasi lagu xakumo waxa ay shareecada qabto.

