Zimbabwe: Mugabe oo ku jira Xabsi Guri

Militariga dalka Zimbabwe oo shalay la wareegay awooda dowladaasi ayaa la sheegay inay xabsi guri ku hayaan Madaxweyne Robert Mugabe oo dalkaasi kasoo talinayey 37dii sano ee lasoo dhaafay.

Mugabe iyo qoyskiisa ayaa la sheegay inaysan kasoo bixi karin Madaxtooyada iyo guryahooda, halka xabsiga la dhigay qaar kamid ah Xukuumada dalka ka talineysay. Walow xaalada guud ee dalkaasi ay weli degen tahay.

Afhayeenka Militariga ayaa weli sheegaya in hawlgalka ay wadaan uusan ahayn afgembi militari, balse ay dalka xasilinayaan arrintaasi oo loo arkay borobogandada militariga ay doonayaan inay shacabka kusoo jiitaan, waxaase cad in ciidamada ay la wareegeen awooda dalkaasi.

Taliska Militariga ayaa go’aankan qaatay iyagoo ka cabsi qaba in awooda dalkaasi ay la wareegto Xaaska Madaxweyne Robert Mugabe oo lagu magacaabo Grace Mugabe oo iyadu hada awood badan ku dhex leh Xisbi Xaakimka ZANU-PF. Todobaadkii tagay ayuu Mugabe casilay Kuxigeenkiisii Emmerson Mnangagwa oo taageero badan ku lahaa ciidamada, tilaabadaasi oo loo qaatay in wadada loogu xaarayey in xilka ay la wareegto haweenaydaasi.

Waxaa hada socda dadaalo ay wadaan Urur gobaleedka koonfurta Afrika iyo Midowga Afrika oo la sheegay inay wafuud dalkaasi u diri doonaan si ay xal ugu helaan xaalada hada ka taagan wadankaasi.

Midowga Afrika ayaa horey u sheegi jiray inaysan aqoonsan doonin kooxdii Inqilaab Militari xukunka ku qabsata wadamada Afrika, balse waxaa jira in badan oo kamid ah hogaamiyayaasha Afrika oo horey u sheegay in isbedal loo baahan yahay wadankaasi Zimbabwe oo tan iyo xiligii uu xoriyada qaatay 1980kii uu kasoo talinayey Madaxweyne Robert Mugabe.

