Sacuudiga: Mohamed Bin Salman oo la taliye ka dhigtay Wasiir hore ee MASAR

Dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salman oo xabsiga dhigay qaar badan oo kamid ah Amiirada Qoyskaasi ayaa la sheegay inuu la taliye ka dhigtay Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha ee Masar ee xukuumadii Xusni Mubarik.

Habib Ibrahim El-Adly ayaa ahaa wasiiradii ugu awooda badnaa xukuumadii hore ee Masar ee Xusni Mubarik, wuxuuna ahaa wasiiradii ugu xilka dheeraa isagoo xafiiska hayey 1997dii illaa kacdoonkii xukunka looga tuuray Mubarak ee 2011.

Xog ay shaaciyeen qaar kamid ah Saraakii Sacuudi ah iyo Maraykan oo lagu daabacay jariirada Maraykanka ee New York Times, ayaa lagu sheegay in sarkaalkan uu yahay ninka ka danbeeya talooyina qar iska xoorka ah ee uu qaatay Maxamed Bin Salman oo olole ku qaaday xubnaha uu xukunkiisa uga cabsi qabo ee ka tirsan Qoyska Boqortooyada.

Habib el-Adly ayaa Xabsiga la dhigay markii kacdoonka ka dhacay Masar, isagoo lagu xukumay xabsi daa’in, isla markaana xukunkaasi markii danbe loogu bedalay 7 sano oo xabsi ah. Balse Wasiirkan hore ayaa la sheegay in bishii May ee sanadkan u baxsaday dalka Sacuudiga oo uu illaa iyo hada ku sugan yahay.

Maxamed Bin Salman ayaa xabsiga dhigay Amiiradii ugu awooda badnaa ee boqortooyada Sacuudiga, iyo Wasiiro hore iyo kuwo xilka dhawaan laga qaaday.

Amiirada la xiray ayaa dhamaantood lagu hayaa Hotelka Ritz-Carlton ee magaalada Riyadh.



Hotelkaasi ayaa ah mid si weyn loo illaalinayo.

Warar laga soo xiganayo Dhakhaatiir ku sugan Sacuudiga oo la hadlay jariirada New York Times ayaa sheegay in qaar kamid ah Amiirada xiran ay codsadeen dhakhaatiir iyagoo sheegaya in jirdil loo geystay.

