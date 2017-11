Zimbabwe: Mudaharaadyo looga soo horjeedo Mugabe

Maanta oo Sabti ah ayey magaalooyinka waaweyn ee dalka Zimbabwe ka dhaceen banaanaxyo looga soo horjeedo Madaxweynaha Robert Mugabe oo ay shacaba ka codsadeen inuu xilka isaga dego.

Mugabe ayaa cadaadi weyn soo wajahay tan iyo Arbacadii lasoo dhaafay markii ay militariga la wareegeen xarumaha iyo warbaahinta dowlada. Banaanbaxa manta ayaa ahaa mid aan horey uga dhicin dalkaasi in muddo ah.

Shacabka ayaa isugu soo baxay fagaaraha ugu weyn ee caasimada Harare iyo waliba magaalada labaad ee dalkaasi Bulawayo.

Dadka banaabaxa dhigayey ayaa taageero u muujiyey tilaabada ay qadeen ciidamada dalkaasi iyagoo ku dhaawaqyey erayo ka dhan ah Mugabe oo ay ugu baaqeen inuu iska tago.

Madaxweyne Mugabe ayaa dhinaca kale lumiyey awoodii uu ku lahaa xisbi xaakimka ee Zanu-PF kadib markii hogaamiyayaasha 10ka gobal ee dalkaasi ee xisbigaasi sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen.

Militariga Zimbabwe ayaa siyaasad la ciyaaraya Madaxweyne Mugabe oo weli diidan inuu xilka ka dego. Ciidamada ayaa og hadii ay awood u isticmaalaan Madaxweynaha xilka haya in ay aqoonsi ka heli waayaan Midowga Afrika oo kasoo horjeeda in talada awood militari lagula wareego. Waxay sidoo kale in badan oo kamid ah Saraakiisha Militariga ay xushmad u hayaan Mugabe oo usoo halgamay xoriyada dalkaasi, iyagoona doonaya inuu isago afkiisa ka sheego inuu xilka ka degay.

Waxay militariga sidoo kale doonayaan hadii uu Mugabe xilka ka degi waayo in marka uu dhaco shirweynaha xisbiga talada haya ee Zanu-PF bisha December ay halkaasi kasoo saaraan hogaamiyaha cusub iyadoo awooda laga illaalinayo xaaska Madaxweynaha Grace Mugabe oo la tuhunsan yahay inay dooneyso inay xukunka ka dhaxasho ninkeeda.

