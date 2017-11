Danjire Qin Jian: Puntland Waxaa Ku Duugan Khayraad Dabiiciya

Safriika wadanka shiinaha u fadhiya Magaaladda Muqdisho Mr. Qin Jian oo maalmaha booqasho ku yimid caasimadda Garoowe ee Puntland ayaa amaanay nabada iyo horumarka ka jira Puntland, wuxuuna sheegay in ganacsatada dalkiisa uu ku dhiirigelinayo inay maalgashtaan Puntland, wada shaqayn dhow layeeshaan shacabka iyo dowladda Puntland.

Mr Qin Jian wuxuu tilmaamay in dhulka Puntland yahay mid qurux-badan, khayraad dabiiciya ku duugan yahay, waxaana uu xusay inuu dhiirigalinayo in shirkaddaha waaweyn ee China ay maalgashtaan Puntland sida ay shirkadda CCECC oo hadda maalgelinaysa garoonka diyaaradaha Gaalkacayo iyo dhismaha waddada Garoowe-Eyl.

wuxuu sheegay in sida ugu fudud ee loo samayn karo xiriir dhaxalgal ah oo ka dhexeeya Puntland iyo dalka China loo baahan yahay in la sameeyo wufuud labada dhinac ah oo isu waydaarta Puntland iyo China, si loo hirgeliyo is dhexgal iyo is-fahan ku salaysan wanaajinta xidhiidhka labada dhinac.

Danjiraha intii uu joogay Garoowe wuxuu booqaday Wasaaraddaha Maaliyadda, Degaanka iyo Xafiiska Hay’addaha Macdanta iyo shidaalka dawladda Puntland, waxaana uu kulamo la qaatay masuuliyiinta wasaaraddahaasi iyo Xafiiska Hay’adda Macdanta iyo shidaalka dawladda Puntland oo uu kula kulmay Agaasimaha Guud iyo Agaasime Ku-xigeenka.

Dhinaca kale, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas danjiraha guddoonsiiyey haddiyadda ka koobnayd hiddaha iyo dhaqankeena Soomaalida, waxaana garoonka diyaaradaha Konaako ee magaalada Garoowe kusii sageetoyey danjiraha dalka China ee Soomaaliya Mr. Qin Jian iyo weftigiisaba saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland.

Horseed Media 2017