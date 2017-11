Puntland oo Ku Eedaysay Nabadoono iyo Haween,Mudaharaadyadii Ka Dhacay Bosaso-DAAWO

Guddoomiyaha Gobolka bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta gobolka bari ee Boosaaso ayaa ku eedeeyay 12 qof oo ay ku jiraan Nabadoono iyo haween inay ka dambeeyaan mudaharaadyo labadii maalmood ee u dambaysay ka dhacayay Magaaladda.

Wuxuu sheegay inay yaqaanaan dadka ka dambeeya mudaharaadyada, isagoo ku goodiyay in aan loo dulqaadan doonin inay magaaladda Boosaaso ka abuuraan qalalaase iyo dhibaatooyin ay ku baabado

“Sideed nin iyo afar dumar ah ayaa masuul ka ah, qaybtood waa nabadoono, qaybtood waa dad caadi ah, nabadgelyada dadka iyo dalka iyo hantida 12kaas qof ma baabiin karaan, mana abuuri karaan waxay ku baaba’do, waxaa inala nool Daacish iyo Alshabaab ha u samaynina meel dad badan ay ku galaaftaan” ayuu yiri guddoomiye dhado

Wuxuu sheegay in haweenka mudaharaadayay lagu soo kiciyay in cashuuro dheeraad la saaray bagaashka ka soo dega Dekeda Bosaso, taasi oo uu sheegay inta wararkaasi ayan waxba ka jirin. waxaana uu tilmaamay inay diyaar u yihiin inay qanciyeen qof kasta oo wax tabanaya

“Magaaladda Boosaaso waa magaalo jilicsan, waa magaalo dhaqaalihii Puntland yaalo, waxay u baahan tahay in la dhowro, dadka reer Bosaso waxaan leeyahay amni xumo gacantiina ha ku qaadanina” ayuu yiri

Dhinaca kale, guddoomiyuhu wuxuu markii u horraysay ka hadlay warar maalmihii u dambeeyay ganacsatada iyo bulshada ay hadal hayeen in lacago cashuuro ah lagu kordhiyay qaar ka mid ah badeecadaha ka soo dega Dekeda Bosaso, kadid markii ganacsatadu ay diideen khidmadihii lagu kordhiyay Doonyaha iyo Maraakiibta.

Wuxuu xusay in badeecadaha qaarkood lagu kordhiyay lacago aad u yar, isagoo tusaale ahaan u soo qaatay kartoonka baastada ah oo uu sheegay in lagu kordhiyay 1000 shilin oo kaliya, isagoo tilmaamay in dhawaan soo bandhigi doonaan.

Maalintii Axadda iyo maanta oo Isniin ah ayaa mudaaharaad ka dhacay xarunta gacansiga Puntand ee Bosaso. Mudaaharadkan waxaa ka qaybqaatey haweenka haysta ganacsiga yaryar kuwaas oo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka taagan dekadda Bosaso.

