Holland: Golaha Xaquuqul Insaanka oo taageeray Askariyad Muslimad ah oo booliiska dacweysay

Golaha Xaquuqul Insaanka ee wadanka Holland (Netherlands) ayaa taageeray codsiga askariyad Booliis ah oo muslim ah oo codsatay in loo ogolaado in ay xijaabka xirato marka ay shaqadeeda ku jirto.

Dacwadan ayaa salka ku heysa sharciga u yaal Booliiska Wadanka Holland oo ah askarta inaysan xiran karin wax walba oo muujinaya diintooda ama fikirkooda siyaasadeed, si askarta booliiska ay dhex dhexaad ugu noqdaan bulshada wadankaasi ee kala gedisan.

Askariyadan lagu magacaabo Sarah Izat ayaa iyadu sheegtay inaysan kamid ahayn askarta banaanka u baxda ama bulshada la kulanta balse ay hawsheeda ku kooban tahay xafiiska ay ka shaqeyso iyadoo xiriir toos ah aan bulshada la laheyn, ayna dooneyso in loo ogolaado xijaabka.

Taliska Booliiska ayaa horey askariyadaasi ugu sheegay hadii ay dooneyso inay xiijaabka xirato inaysan gashan dareeska ciidamada, balse ku shaqeyso dharkeeda caadiga ah iyo xijaabkeeda.

Go’aanka kasoo baxay Golaha Xaquuqul Insaanka ayaa ku raacay askariyadaasi in ay xaq u leedahay inay xijaabkeeda xirato hadii shaqadeeda ku kooban tahay xafiiskeeda oo aysan xiriir toos ah lalaheyn dadweynaha.

Dooda ka taagan dalkaasi Holland ee la xariira dareeska ciidamada Booliiska iyo in loo ogolaado haweenka muslimka ah ee ka shaqeeya xijaabka ayaa waxaa kasoo horjeeda in badan oo kamid ah bulshada wadankaasi iyo xisbiyada oo ku doodaya in ciidamada muuqaalkoodu uu ahaado dhex dhexaado oo aan askarta loo ogolaan xirashada wax walba oo diintooda muujinaya.

Horseed Media