Xildhibaanada Puntland oo Diyaarsanaya Hilibkii Ay Mar Kale Cuni Lahaayeen!

Puntland waxay madaxa la si geleysaa bilowga olalihii doorashada Madaxweynaha iyo soo xulitaanka Xildhibaanada cusub oo lagu wado inay dhacaan dhamaadka sanadka 2018. Xaaladda guud ee amni ayaa ah mid wanaagsan, laakiin waxaa jira dhibaatooyin aad u badan oo dalka ka taagan oo ay ugu weyn tahay dhibaatooyinka dhaqaale iyo duruufaha shacabka haysta, waxaana Puntland caan ku tahay in sanadka u danbeeya Madaxweyne kasta xaaladda dhaqaale ama amni noqoto mid aad u xumaata, waxaa meesha ka baxa bixinta mushaharaadka shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida.

Xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Puntland ayaa ku jira mid kamid ah kalfadhiyadii ugu danbeeyey ee xiliyadoodi, waxaana u harsan hal kalfadhi oo dhici doona bisha Lixaad 2018, iyo kalfadhiga lagu kala diro ee bisha Oktoobar 2018 dhacaaya si loo soo xulo Xildhibaano cusub.

Qaar kamid ah Xildhibaanada Puntland ayaa wadey qorshe dad badan is-weydiinayo ujeedada ka danbeysa. Xildhibaanada ayaa kulan la qaatey Madaxweynaha Puntland waxaana ay hordhigeen codsi ah in uu uu soo dhiso saddex xubnood oo ah Guddiga xalinta khilafaadka, halka iyaguna ay soo dhisi doonaan afar xubnood taas oo guddiga xalinta khilaafaadka ka dhigeysa 7 xubnood.

Arrinta Xildhibaanadu doonayaan waa mid dastuuri ah haddii dalku u socdo doorashooyinka Xisbiyada, waxaa hadda dhisan guddigii doorashada oo ay so wada dhiseen Baarlamaanka iyo Madaxweynuhu, laakiin waxaa cad in aan doorasho Madaxweyne lagu galeyn nidaamka Xisbiyada, dibna loogu noqonayo nidaamkii hore taas oo xeer ka yaaley.

Puntland marna kama hirgelin doorasho dadweyne waxaana xaalkeedu markasta ku soo noqon jirey halka ay giraantu ka bilamatey, waxaana la is weydiinayaa sababta Xildhibaanadu ay codsigan u keneen iyada oo aysan dhicin 10 sano ee u danbeysey.

Laga soo bilaabo 2008, Madaxweynayaasha Puntland waxay bisha Oktoobar kala direen Xildhibaanada marka ay soo dhawaato doorashadu, waxaana ay dhisi jireen Guddiga xalinta khilaafaadka soo xulida Xildhibaanada, Guddiga doorashada Madaxweynaha waxaa iska dhex dooran jirey Xildhibaanada Baarlamaanka o iyagu dooranaya.

Haddaba waxaa la is weydiinay karaa sababta qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanku ku donayaan in ay soo dhisaan guddigii xalinta khilaafaadfka.

Jawaabta ayaa noqon karta saddex arrimood.

In xildhibaanadu ay wataan musharax Madaxweyne, kaas oo ay doonayaan in ay u so saaraan Xildhibaanada uu doonayo in ay codka siiyaan xiliga doorashada.

Xildhibaanada muddada dheer ku jirey Baarlamaanka ee ku dhex koray oo shaki ka qaba in ay dib u soo noqdaan sidaas darteedna ay gacantooda ku dhistaan guddiga xalinta khilafaadka.

In Xildhibaanadu u gogol xaarayaan damac la sheego in uu ku jiro Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo aan dooneyn in uu dib isu sharaxo sida isagu sheegay damacaas oo ah in muddo xiliyeedkiisa shanta sano ah looga dhigo lixsano.

Ma cadda in Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu u hoggaansami doono dalabka Xildhibaanada ee ay doonayaan in guddiga xalinta khilaafaadka ay gacantooda ku dhisaan, iyaga oo la og yahay in bisha Oktoobar 2018 wixii ka danbeeya la kala diri doono.

Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Puntland ka taagan ayaa  dad badan aaminsan yihiin in ay ka socoto Xildhibaanada beeluhu u dirsadeen Garoowe

