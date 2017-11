Damala-xagare Oo Laga Dhagax Dhigay Saldhig Booliis-Sawiro

Magaaladda Damale-xagare ee gobolka Sanaag, waxaa dowladda Puntland ka hirgalinaysaa Saldhig Booliis, Waxaana maanta dhagax dhigay Agaasimaha Warfaafinta, Wacyi-gelinta, Hiddaha iyo Dhaqanka ee Madaxtooyada Puntland Abwaan Abdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl . waana saldhigii labaad ee uu Agaaasimuhu isla maanta ka dhagax dhigo gobolka Sanaag.

Dhagax dhigga saldhigga Booliska waxaa kaloo ka qaybgalay masuuliyiin ay ka mid yihiin Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Jaamac Ciyoon, maamulka Magaalada Damala-xagare, taliyayaasha ciidanka Booliska iyo Daraawiishta ee gobolka Sanaag iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha degaanka degmada Badhan.

kahor inta aanay dhagax dhigin saldhigga ayaa Waftigu waxa ay kulan is xogwaraysi ah la qaateen waxgaradka maagalaada Damala-xagara, waxaana uu agaasimuhu sheegay inay magaaladu muhiimad gaara u leh gobolka iyo guud ahaanba Puntland, isla markaana xukuumadda Puntland ay damacsan tahay in magaalada ka fuliso wax qabad balaaran oo ay ugu horayso saldhig Boolis iyo ciidankii ku hawlgeli lahaa saldhiggaasi.

Wuxuu sheegay in saldhigga iyo ciidamada ka howlgali doona looga faa’iidaysan doono ka hortagga wax kasta oo lid ku ah xasiloonida, horumarka iyo amaanka magaalada iyo guud ahaan gobolka

Dhinaca kale Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada wuxuu sheegay in maanta ay hirgashay qayb kamid ah balanqaadkii Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaas oo ahaa in todoba saldhig laga hirgeliyo gobolka iyo sadex ‘MCH’ , isla markaana waxaa uu Agaasimuhu ku amaanay shacabka magalaada Dama-laxagare sida wanaagsan ee ay isugu xilqaameen kawada shaqaynta horumarka, waxaana uu hoosta ka xariiqay in dawladdu diyaar latahay kharash iyo wax-kastoo ku baxayaba dhismaha saldhiggaasi.

Maamulka magaalada Damala-xagare iyo bulshada magaaladaasi ayaa iyagoo isku duuban xanbaartay masuuliyadda dhammaystirka dhismaha saldhiggaasi, waxaana ay xukuumadda dawladda Puntland iyo weftiga hawlaha shaqo ugu yimiba uga mahadceliyeed sida wadaniyaddu ku jirto ee ay dalkooda iyo dadkoodaba ugu adeegayaan.

Guddoomiyaha gobolka Sanaag, taliyayaasha Booliska iyo Daraawiishta ee gobolka Sanaag ayaa iyana dhankooda shacabka magaalada Damala-xagare uga mahadnaqay sida walaaltinimada leh, qadarintale, dadnimadale, wadaniyaddu ku jirto ee ay ku qaabileen weftigooda, isla markaana ay u garawsadeen sidii ay u horumarin lahaayeen magaaladooda, waxaana ay tilmaameen in saldhiggu wax badan kusoo kordhinayo magaalada iyo guud ahaan degaankaba.

Ugu danbayn, Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada dawladda Puntland Abwaan Abdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo weftiga uu hogaaminayey waxay soo kormeereen dhismaha xarun caafimaad oo magaalada laga hirgelinayo kaas oo dhismihiisu marayo heer gebogebo ah iyo sidoo kale ceelka biyaha magaalada kaas oo ay hirgelisey dawladda Puntland.

Horseed Media 2017