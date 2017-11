Rwanda oo magangelyo siineysa Tahriibayaasha ku dhibaateysan Liibiya

Dowlada Rwanda oo ka carootay qaabka xun ee loola dhaqmo tahriibayaasha Afrikaanka ah ee ku sugan dalka Liibiya ayaa sheegtay inay irideeda u furi doonto qaxootigaasi inay dalkeeda yimaadaan.

Dhawaan ayuu telefishinka CNN shaaciyey muuqaalo laga soo duubay dadka ku sugan Liibiya oo ay kala iibsanayaan kooxaha Tahriibta ka shaqeysa, filimkaasi oo xiisad ka abuuray dalalka Afrika qaarkood oo safiiradooda kala soo baxay wadanka Liibiya.

Dowlada France ayaa todobaadkan ka codsatay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay kulan gaar ah oo looga hadlayo xaalada iyo qaabka loola macaamilo tahriibayaasha ku dhibaateysan Liibiya.

Filimka laga soo duubay Kooxaha ay Soomaalidu u taqaan “Magafe” ayaa waxaa sidoo kale ka carooday Midowga Afrika oo ku dhawaaqay in la baari doono dhamaan shaqsiyaad ku lug leh ka ganacsiga dadka tahriibayaasha ah.

Rwanda ayaa noqoneysa dalkii ugu horeeyey oo Afrikaan ah oo sheegay inay guryahooda ku casumayaan dadka tahriibta ah ee ku dhiban Liibiya.

Wasiirada Arrimaha Dibada ee Rwanda Louise Mushikiwabo ayaa sheegtay in dalkooda uu yahay mid yar balse ay gacmo furan kusoo dhaweenayaan dadkaasi walaalahooda Afrikaanka ah. Dowlada Rwanda ayaa mar walba sheegta in dhibaatooyina Afrika xalkooda laga raadiyo Afrika dhexdeeda, waan tilaabadaasi mida ay dooneyso inay ku muujiso go’aankooda.

Indeed, Rwanda's political philosophy & the experience of many Rwandans for many years not having a country they call home, have led this country to feel for refugees, migrants,stateless persons…For #Africans being sold in Libya: #Rwanda is small, but we will find some space! https://t.co/5Yf95Bdulj

— Louise Mushikiwabo (@LMushikiwabo) 22 november 2017